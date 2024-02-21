انخفاض أسعار النفط في ظل مخاوف بشأن الطلب

المصدر: رويترز

ت + ت - الحجم الطبيعي

تراجعت أسعار النفط عند التسوية أمس الثلاثاء متأثرة بمخاوف ضعف الطلب العالمي ما أثر على الدعم الذي تلقته الأسعار جراء الحرب بين إسرائيل و(حماس).

وانخفضت العقود الآجلة لخام برنت 1.22 دولار أي 1.5 بالمئة عند التسوية إلى 82.34 دولارا للبرميل.

ونزلت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأمريكي تسليم مارس، التي انتهى أجلها الثلاثاء، 1.01 دولار، أي 1.3 بالمئة، لتسجل عند التسوية إلى 78.18 دولارا للبرميل.

وانخفضت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط تسليم أبريل الأكثر تداولا 1.30 دولار أي 1.4‬‬ بالمئة لتصل إلى 77.04 دولارا للبرميل.

ولم تجر تسوية لخام غرب تكساس الوسيط أمس الاثنين بسبب عطلة عامة في الولايات المتحدة.

واستخدمت الولايات المتحدة الثلاثاء حق النقض (الفيتو) للمرة الثالثة ضد مشروع قرار في مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة بخصوص الحرب الدائرة بين إسرائيل وحماس، ما عرقل المطالبة بوقف فوري لإطلاق النار لأسباب إنسانية.

وتضغط الولايات المتحدة على المجلس المؤلف من 15 عضوا للدعوة إلى وقف مؤقت لإطلاق النار مرتبط بالإفراج عن الرهائن الذين تحتجزهم حماس.

وتضرر قطاع الشحن مع تكثيف الحوثيين هجماتهم على الممرات الملاحية في البحر الأحمر، وتعرضت أربع سفن على الأقل لضربات بطائرات مسيرة وصواريخ منذ يوم الجمعة.

ورغم الصراع في الشرق الأوسط، إحدى المناطق الرئيسية المنتجة للنفط في العالم، يشعر المستثمرون بقلق متزايد على ما يبدو بسبب ضعف الطلب العالمي.

وعدل تقرير لوكالة الطاقة الدولية الأسبوع الماضي توقعات نمو الطلب على النفط لعام 2024 بالخفض إلى نحو مليون برميل يوميا، أي أقل من توقعات منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك).

وتقدر وكالة الطاقة الدولية أن الطلب العالمي على النفط سينمو بمقدار 1.22 مليون برميل يوميا هذا العام، في حين تبلغ توقعات أوبك بشأن النمو 2.25 مليون برميل يوميا.

تابعوا البيان الاقتصادي عبر غوغل نيوز