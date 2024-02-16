الدولار يرتفع ويتجه لتحقيق مكاسب أسبوعية للمرة الخامسة على التوالي

المصدر: رويترز

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ارتفع الدولار اليوم الجمعة ويتجه لتحقيق مكاسب أسبوعية للمرة الخامسة على التوالي إذ يقيم المتعاملون أحدث البيانات الاقتصادية ووسط توقعات قوية بخفض مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأمريكي) أسعار الفائدة في يونيو، في حين استقر الين حول المستوى المهم معنويا عند 150 ينا للدولار.

وصعد مؤشر الدولار الذي يقيس أداء العملة الأمريكية مقابل ست عملات منافسة رئيسية 0.13 بالمئة إلى 104.40 اليوم الجمعة، بعد أن انخفض 0.4 بالمئة أمس الخميس. ويتجه المؤشر لتحقيق مكاسب أسبوعية بواقع 0.3 بالمئة.

وتراجع الدولار أمس الخميس بعد بيانات أمريكية متباينة إذ انخفضت مبيعات التجزئة أكثر من المتوقع في يناير كانون الثاني في حين سلط تقرير منفصل الضوء على قوة سوق العمل.

وبددت سلسلة من البيانات الأمريكية القوية أي توقعات باقية بشأن تخفيضات مبكرة وعميقة في أسعار الفائدة من البنك المركزي الأمريكي، ووفقا لأداة فيد ووتش التابعة لسي.إم.إي يتوقع المتعاملون الآن بنسبة 80 بالمئة خفض أسعار الفائدة في يونيو حزيران بعد أن كانت الأسواق تتوقع أن يتجه المركزي الأمريكي لخفض أسعار الفائدة بداية من مارس آذار.

ويتوقع المتعاملون الآن تخفيضات بمقدار 94 نقطة أساس هذا العام، وهو أقرب إلى توقعات مجلس الاحتياطي الاتحادي بخفض 75 نقطة أساس، وأقل بشكل كبير من التخفيضات البالغة 160 نقطة أساس التي كانت تدور حولها التوقعات في نهاية 2023.

وتراجع الين الياباني 0.22 بالمئة إلى 150.26 للدولار، ويحوم حول مستوى 150، وهو المستوى الذي يضع السوق في حالة تأهب لتدخل محتمل من جانب اليابان.

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