انخفاض الذهب للأسبوع الثاني مع تقييم المستثمرين لتوقعات خفض الفائدة

المصدر: رويترز

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يتجه الذهب للانخفاض للأسبوع الثاني على التوالي اليوم الجمعة بعد الارتفاع غير المتوقع في أسعار المستهلكين في الولايات المتحدة مما دفع المتداولين إلى إعادة حساب توقعاتهم بشأن خفض أسعار الفائدة.

ومع هذا، عوضت السبائك بعض الخسائر بعد انخفاض الإنفاق الاستهلاكي.

وبحلول الساعة 0427 بتوقيت غرينتش، استقر الذهب في المعاملات الفورية عند 2003.40 دولارات للأوقية (الأونصة) وخسر ما يزيد عن واحد بالمئة خلال الأسبوع حتى الآن. وبلغت العقود الأمريكية الآجلة للذهب 2015.30 دولار للأوقية.

وأظهرت بيانات هذا الأسبوع أن ضغوط التضخم ظلت كما هي مع ارتفاع أسعار الواردات الأمريكية لشهر يناير بأكبر وتيرة في ما يقرب من عامين وزيادة أسعار المستهلكين بأكثر من المتوقع في الشهر الماضي.

وتترقب الأسواق الآن تقريرا آخر عن التضخم، وهو مؤشر أسعار المنتجين في الولايات المتحدة، المقرر صدوره في الساعة 1330 بتوقيت غرينتش.

وقال جيجار تريفيدي أحد كبار المحللين في ريلاينس للأوراق المالية "من المتوقع عدم حدوث انتعاش كبير في الذهب ومن المحتمل أن تلامس الأسعار مستوى 1970 -1960 دولارا للأوقية... معنويات المستثمرين ستتجه للانخفاض فقط".

وعوض المعدن بعض خسائره هذا الأسبوع وارتفع نحو 0.6 بالمئة أمس الخميس بعد أن شهدت مبيعات التجزئة الأمريكية أكبر انخفاض على أساس شهري منذ فبراير 2023.

وقال رئيس بنك الاحتياطي الاتحادي في أتلانتا، رافائيل بوستيك، أمس الخميس إنه ليس مستعدا بعد للدعوة إلى خفض أسعار الفائدة وتوقع إجراء خفض مرتين في عام 2024.

ويُتوقع أن يبقي مجلس الاحتياطي الاتحادي أسعار الفائدة دون تغيير في اجتماع السياسة الشهر المقبل. ويتوقع المستثمرون تطبيق أول خفض في يونيو حزيران.

وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخري، نزل البلاتين في المعاملات الفورية 0.7 بالمئة إلى 892.04 دولارا للأوقية، وهبط البلاديوم 1.5 بالمئة إلى 938.55 دولارا فيما ارتفعت الفضة 0.1 بالمئة إلى 22.93 دولارا للأوقية.

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