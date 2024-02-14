وول ستريت تغلق على انخفاض حاد بعد صدور بيانات التضخم الأمريكية

المصدر: رويترز

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أغلقت المؤشرات الرئيسية في وول ستريت على انخفاض حاد الثلاثاء بعدما حدّت بيانات تضخم أسعار المستهلكين الأعلى من المتوقع من توقعات السوق بتخفيض وشيك في أسعار الفائدة، مما دفع عوائد سندات الخزانة الأمريكية إلى الارتفاع.

ووفقا للبيانات الأولية، انخفض المؤشر ستاندرد اند بورز 500 بواقع 68.14 نقطة أو 1.36 بالمئة ليغلق عند 4953.70 نقطة في حين خسر المؤشر ناسداك المجمع 282.64 نقطة أو 1.77 بالمئة إلى 15659.91 نقطة.

كما نزل المؤشر داو جونز الصناعي 522.05 نقطة أو 1.35 بالمئة إلى 38275.33 نقطة.

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