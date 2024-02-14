أسعار الذهب تتراجع لأول مرة في شهرين بعد بيانات التضخم الأمريكية

المصدر: رويترز

ت + ت - الحجم الطبيعي

تراجعت أسعار الذهب إلى ما دون 2000 دولار للأوقية (الأونصة) الثلاثاء للمرة الأولى منذ شهرين بعد أن أدت قراءة أعلى من المتوقع للتضخم في الولايات المتحدة إلى تراجع التوقعات بأن مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأمريكي) سيخفض أسعار الفائدة قريبا.

وانخفض الذهب في المعاملات الفورية 1.3 بالمئة إلى 1993.29 دولارا للأوقية الساعة 18.56 بتوقيت غرينتش، وهو أدنى مستوى منذ 13 ديسمبر.

كما نزلت العقود الأمريكية الآجلة للذهب 1.3 بالمئة إلى 2007.2 دولارات للأوقية.

وأظهرت البيانات ارتفاع أسعار المستهلكين في الولايات المتحدة بأكثر من المتوقع في يناير في ظل زيادة تكاليف السكن والرعاية الصحية.

وبالنسبة للمعادن الأخرى، انخفض البلاتين 1.9 بالمئة إلى 871.99 دولارا للأوقية، وتراجع البلاديوم 4.1 بالمئة إلى 855.59 دولارا، ونزلت الفضة 2.8 بالمئة إلى 22.05 دولارا للأوقية.

تابعوا البيان الاقتصادي عبر غوغل نيوز