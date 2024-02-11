محافظ بنك إسرائيل يدعو الحكومة إلى معالجة القضايا التي أثارتها وكالة موديز

المصدر: رويترز

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أكد أمير يرون محافظ بنك إسرائيل المركزي اليوم الأحد أن اقتصاد إسرائيل قوي وسيتعافى من تأثير الحرب، لكنه دعا الحكومة إلى معالجة القضايا التي أثارتها وكالة موديز بعدما خفضت الوكالة التصنيف الائتماني السيادي لإسرائيل.

وقال يرون "من أجل تعزيز ثقة الأسواق وشركات التصنيف في الاقتصاد الإسرائيلي، من المهم أن تعمل الحكومة والكنيست على معالجة القضايا الاقتصادية التي أثيرت في التقرير".

وأضاف أن الاقتصاد "قائم على أسس اقتصادية متينة وجيدة، ويتصدر العالم في مجال الابتكار والتكنولوجيا".

وتابع "عرفنا كيفية التعافي من الأوقات العصيبة في الماضي والعودة بسرعة إلى الازدهار، واقتصاد إسرائيل لديه القدرة لضمان حدوث ذلك هذه المرة أيضا".

وخفضت وكالة موديز التصنيف الائتماني لإسرائيل إلى "A2" هو أعلى بخمس درجات من درجة الاستثمار بعد أن كان "A1" يوم الجمعة، في حين أبقت نظرتها المستقبلية الائتمانية عند سلبية مما يعني إمكانية خفض التصنيف مرة أخرى.

وأشارت موديز إلى وجود مخاطر سياسية ومالية كبيرة نتيجة للحرب بين إسرائيل مع حركة (حماس) الدائرة منذ أكثر من أربعة أشهر. وبدأت الوكالة مراجعتها لخفض التصنيف في 19 أكتوبر.

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