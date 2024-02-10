النفط ينهي الأسبوع مرتفعاً في ظل شح المعروض والصراع في الشرق الأوسط

المصدر: رويترز

ت + ت - الحجم الطبيعي

ارتفعت أسعار النفط، الجمعة، نحو 6 بالمئة مقارنة بالأسبوع الماضي مع تصاعد المخاوف بشأن الإمدادات من الشرق الأوسط، والضغوط التي تشهدها أسواق منتجات معامل التكرير جراء الانقطاعات.

وصعدت العقود الآجلة لخام برنت 56 سنتاً بما يعادل 0.7 بالمئة إلى 82.19 دولاراً للبرميل عند التسوية، وزادت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 62 سنتاً أي 0.8 بالمئة إلى 76.84 دولاراً للبرميل عند التسوية.

وارتفعت العقود الآجلة للنفط على مدار الأسبوع، مدعومة برفض رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو اقتراح قدمته (حماس) يوم الأربعاء لوقف إطلاق النار. وجاء الارتفاع هذا الأسبوع بعد خسارة بنسبة سبعة بالمئة في الأسبوع السابق.

وقالت شركة بيكر هيوز لخدمات الطاقة إن شركات طاقة أمريكية أضافت هذا الاسبوع أيضا أربع منصات للنفط والغاز الطبيعي إلى 623 منصة، في أعلى مستوى منذ منتصف ديسمبر.

وعاد الإنتاج المحلي الأمريكي هذا الأسبوع إلى مستوى قياسي بلغ 13.3 مليون برميل يومياً، وفقاً لإدارة معلومات الطاقة الأمريكية. وفي الشهر الماضي، تسبب الطقس البارد في حدوث إغلاق واسع النطاق في المناطق المنتجة للنفط.

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