«ستاندرد أند بورز 500» يغلق على ارتفاع قياسي

المصدر: رويترز

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أغلقت المؤشرات الرئيسة في وول ستريت على ارتفاع أمس، مع تسجيل المؤشر ستاندرد أند بورز 500 مستوى قياسياً مرتفعاً، في ظل إشادة المستثمرين بتقارير الأرباح القوية في الولايات المتحدة، ومتابعتهم تعليقات من واضعي السياسات المالية لاستخلاص أدلة على مستقبل أسعار الفائدة.

ووفقاً لبيانات أولية، ارتفع المؤشر ستاندرد أند بورز 500 بواقع 40.61 نقطة، أو ما يعادل 0.82 بالمئة، ليغلق عند 4995.11 نقطة.

كما صعد المؤشر ناسداك المجمع 148.35 نقطة، أو 0.95 بالمئة، إلى 15757.35 نقطة، في حين تقدم المؤشر داو جونز الصناعي 159.23 نقطة، أو 0.41 بالمئة، إلى 38680.59 نقطة.

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