ارتفاع المؤشرات الرئيسية في وول ستريت عند الإغلاق

المصدر: رويترز

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أغلق المؤشر ستاندرد آند بورز 500 على ارتفاع طفيف أمس الثلاثاء بينما يفحص المستثمرون تقارير أرباح متباينة لعدد من الشركات الأمريكية الكبرى ويدرسون تعليقات مسؤولي مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأمريكي) بحثا عن أدلة عن أول خفض محتمل لأسعار الفائدة.

ووفقا لبيانات أولية، ارتفع المؤشر ستاندرد اند بورز 500 بواقع 11.33 نقطة، أو ما يعادل 0.23 بالمئة، ليغلق عند 4954.14 نقطة.

كما صعد المؤشر ناسداك المجمع 12.16 نقطة، أو 0.07 بالمئة، إلى 15609.49 نقاط، في حين ارتفع المؤشر داو جونز الصناعي 138.20 نقطة، أو 0.36 بالمئة، إلى 38520.70 نقطة.

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