الدولار يحوم قرب ذروته في 3 أشهر مع تضاؤل ​​الرهانات على خفض الفائدة

المصدر: رويترز

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اقترب الدولار الأمريكي من أعلى مستوى له في ثلاثة أشهر، اليوم الثلاثاء، مدعوما بارتفاع عوائد سندات الخزانة، وفي ظل تضاؤل التوقعات بأن يعمد مجلس الاحتياطي الاتحادي الأمريكي (البنك المركزي) إلى خفض أسعار الفائدة بقدر كبير هذا العام.

وبلغ مؤشر الدولار، الذي يقيس أداء العملة الأمريكية أمام 6 عملات رئيسية، 104.42 نقطة بعدما لامس 104.60 نقطة أمس الاثنين، وهو أعلى مستوياته منذ 14 نوفمبر. وارتفع المؤشر ثلاثة بالمئة منذ بداية العام حتى الآن بعد انخفاضه اثنين في المئة في 2023.

وأظهرت بيانات أمس الاثنين أن نمو قطاع الخدمات الأمريكي انتعش في يناير مع زيادة الطلبيات الجديدة وارتفاع التوظيف، مما يشير إلى بداية قوية لهذا العام للاقتصاد ويأتي بعد تقرير الوظائف القوي الأسبوع الماضي.

وأدت سلسلة البيانات الاقتصادية الأمريكية القوية إلى سحق أي آمال باقية في تخفيضات مبكرة وحادة لأسعار الفائدة من قبل مجلس الاحتياطي الاتحادي، إذ يعارض رئيس البنك جيروم باول وصناع السياسات الآخرين هذه الفكرة.

وأظهرت خدمة فيد ووتش من سي.إم.إي أن المتداولين قلصوا رهانات خفض أسعار الفائدة منذ بداية العام ويرون حاليا فرصة قدرها 15 في المئة فقط لخفض أسعار الفائدة في مارس، مقارنة بفرصة قدرها 69 بالمئة في بداية العام.

ويتوقعون حاليا تخفيضات بمقدار 115 نقطة أساس هذا العام مقارنة بحوالي 150 نقطة أساس كانت متوقعه في أوائل يناير.

وسينصب تركيز المستثمرين في آسيا على قرار السياسة النقدية من بنك الاحتياطي الأسترالي في وقت لاحق من اليوم الثلاثاء، مع توقعات كبيرة بأن يبقي البنك المركزي على أسعار الفائدة دون تغيير.

وعدل المستثمرون الرهانات على أول خفض لسعر الفائدة من بنك الاحتياطي الأسترالي إلى أغسطس آب بدلا من يونيو، مع توقع الاقتصاديين الذين استطلعت رويترز آراءهم أيضا بأن يبقي البنك المركزي أسعار الفائدة دون تغيير حتى النصف الثاني من هذا العام.

ولم يطرأ تغير يذكر على الدولار الأسترالي وجرى تداوله عند 0.64835 دولار قبيل القرار ليتأرجح حول أدنى مستوياته منذ 17 نوفمبر.

وبالنسبة للعملات الأخرى، ارتفع اليورو 0.02 بالمئة إلى 1.0743 دولار، وبلغ الجنيه الإسترليني 1.254 دولار مرتفعا 0.06 بالمئة خلال اليوم لكنه ظل قريبا من أدنى مستوى في سبعة أسابيع والذي بلغه أمس الاثنين.

وجاء انخفاض الجنيه الاسترليني أمس الاثنين على الرغم من بعض البيانات الاقتصادية المتفائلة.

وارتفع الين 0.07 بالمئة إلى 148.56 للدولار، لتحوم العملة اليابانية حول أدنى مستوى لها في شهرين عند 148.90 الذي لامسته أمس الاثنين.

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