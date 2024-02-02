زيادة قيمة فواتير مياه الشرب في بريطانيا رغم سوء الأداء

المصدر: د ب أ

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تعتزم شركات مياه الشرب في إنجلترا وويلز زيادة قيمة الفواتير للعملاء بنسبة 6% في المتوسط اعتبارا من أبريل المقبل، رغم مشكلات سوء الأداء والغضب الشعبي جراء التسريب في الخطوط والتلوث الناجم عن الصرف الصحي.

وذكرت الشركة المسؤولة عن مياه الشرب في بريطانيا "ووتر يو.كيه" أن المستهلكين سوف يدفعون 473 جنيها استرلينيا (603 دولارات) في المتوسط نظير الحصول عى خدمات مياه الشرب والصرف الصحي في العام المالي 2024-2025 مقابل 445 جنيها استرلينيا (567 دولارا) خلال العام الجاري.

وأفادت وكالة بلومبرغ للأنباء بأن هذه الزيادة تأتي في الوقت الذي يعاني فيه الشعب البريطاني من أزمة ارتفاع تكاليف المعيشة، وتواجه شركات مياه الشرب انتقادات بسبب عدم تطوير بنيتها التحتية المتداعية، في الوقت الذي تدفع فيه أرباح لحملة الأسهم.

وأوضحت "ووتر يو.كيه" أن شركة "تايمز ووتر" وهي أكبر شركة لمياه الشرب والصرف الصحي في البلاد سوف ترفع فواتيرها السنوية بواقع 15 جنيها أسترلينيا في المتوسط اعتبارا من ابريل لتصل إلى 471 جنيها أسترلينيا.

وكشفت بيانات أن شركة تايمز ووتر صبت مياه الصرف الصحي في أنهار لندن لمدة 6590 ساعة خلال الفترة من ابريل حتى نهاية ديسمبر عام 2023، في زيادة بواقع خمسة أمثال مقارنة بالعام السابق عليه، كما أن سكان منطقة ريدينج غرب لندن ظلوا بدون خدمة مياه شرب لمدة ثلاثة أيام الأسبوع الماضي بسبب حدوث تسريبات وانسدادات في شبكة المياه جراء برودة الطقس.

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