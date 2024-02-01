النفط يرتفع بعد إبقاء أوبك+ على سياسة الانتاج دون تغيير

المصدر: رويترز

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ارتفعت أسعار النفط اليوم الخميس بعدما قالت مصادر من تحالف أوبك+ إن جدول أعمال اجتماع لجنة المراقبة الوزارية المشتركة لا يشمل بحث تغيير السياسة.

وبحلول الساعة 1114 بتوقيت غرينتش، ارتفعت العقود الآجلة لخام برنت 67 سنتا إلى 81.22 دولاراً للبرميل. وارتفعت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 66 سنتا إلى 76.51 دولاراً.

وتلقت أسعار النفط الدعم في وقت سابق من الجلسة من إشارات من مجلس الاحتياطي الاتحادي حول بداية محتملة لخفض أسعار الفائدة.

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