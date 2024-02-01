الذهب يستقر متأثراً بقوة الدولار

المصدر: رويترز

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استقرت أسعار الذهب اليوم الخميس متأثرة بقوة الدولار بعد أن قاوم مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأمريكي) فكرة خفض أسعار الفائدة في مارس، لكن المعدن الأصفر حافظ على مكانته مع استمرار تشبث المستثمرين بآمال خفض أسعار الفائدة في وقت لاحق من العام.

واستقر الذهب في المعاملات الفورية عند 2034.50 دولاراً للأوقية (الأونصة) بحلول الساعة 1046 بتوقيت غرينتش. فيما هبطت العقود الأمريكية الآجلة للذهب 0.6 بالمئة إلى 2054.30 دولاراً.

وقال أولي هانسن، رئيس استراتيجية السلع لدى ساكسو بنك "بشكل عام، يعتمد سوق الذهب فعليا على القناعة المستمرة بخفض أسعار الفائدة وتراجع العائدات الذي شهدناه منذ أمس، ويحدث هذا على الرغم من بعض القوة التي يتمتع بها الدولار".

وأبقى الاحتياطي الاتحادي على أسعار الفائدة دون تغيير واستبعد فكرة خفضها في الربيع.

ووفقا لأداة فيد ووتش التابعة لسي.إم.إي، يتوقع المتداولون الآن بنسبة 92 بالمئة خفض أسعار الفائدة في مايو .

وأظهرت البيانات أن الوظائف في القطاع الخاص الأمريكي ارتفعت أقل بكثير من المتوقع في يناير. ويترقب المستثمرون الآن تقرير الوظائف غير الزراعية لشهر يناير كانون الثاني المقرر صدوره غدا الجمعة.

وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى، هبطت الفضة في المعاملات الفورية واحدا بالمئة إلى 22.70 دولاراً للأوقية. ونزل البلاتين 1.1 بالمئة إلى 908.44 دولارات كما نزل البلاديوم 1.2 بالمئة إلى 964.76دولارا.

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