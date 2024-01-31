محكمة أمريكية ترفض حصول إيلون ماسك على 56 مليار دولار من شركة تسلا

المصدر: د ب أ

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أصدرت قاضية في ولاية ديلاور الأمريكية أمس حكما بأن حزمة المكافآت والتعويضات التي حصل عليها الملياردير الأمريكي إيلون ماسك بقيمة 56 مليار دولار من شركة صناعة السيارات الكهربائية تسلا التي أسسها ويرأسها ويمتلك أغلب أسهمها غير عادلة.

وقالت القاضية كاتلين ماكورميك إن ماسك مارس نفوذا هائلا خلف الأبواب المغلقة أثناء وضع خطة توزيع أسهم الشركة في عام 2018، بطريقة تشكك في نزاهة العملية.

جاء حكم ماكورميك لصالح مجموعة من مساهمي تسلا بقيادة ريتشارد تورنيتا الذي يريد إلغاء اتفاق توزيع الأسهم ماسك.

وكتبت القاضية في حكمها أن "المدعي عليهم كان عليهم عبء إثبات أن خطة التوزيع كانت عادلة، لكنهم فشلوا في ذلك".

وأبقت ماكورميك الباب مفتوحا أمام ما يمكن أن يحدث فيما بعد، لكنها دعت المدعين وشركة تسلا إلى العمل معا للوصول إلى حل، وأكدت أنه رغم صعوبة إلغاء اتفاق ضخم مثل اتفاق توزيع أسهم تسلا بشكل تلقائي نتيجة حكم قضائي فإنه "يحق للمدعين إلغاء الاتفاق".

ومازال في مقدور تسلا وماسك الاستئناف على الحكم.

وبحسب اتفاق 2018 حصل ماسك على خيارات أسهم في تسلا على 12 مرحلة بقيمة قصوى تبلغ 8ر55 مليار دولار، إذا زادت القيمة السوقية لشركة تسلا وأرقام أعمالها بقيم محددة.

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