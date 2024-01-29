ارتفاع أسعار الذهب مع تصاعد المخاوف بشأن الصراع في الشرق الأوسط

المصدر: رويترز

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ارتفعت أسعار الذهب اليوم الاثنين إذ أدى تصاعد حدة التوتر في الشرق الأوسط إلى زيادة الطلب على المعدن النفيس باعتباره ملاذا آمنا وسط معاملات محدودة حيث يترقب المستثمرون تصريحات رئيس مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأمريكي) لاستيضاح الأمر بشأن أسعار الفائدة.

وارتفع الذهب في المعاملات الفورية 0.4 بالمئة إلى 2025.99 دولارا للأونصة بحلول الساعة (04.03 بتوقيت غرينتش).

وارتفعت العقود الأمريكية الآجلة للذهب 0.4 بالمئة أيضا إلى 2025.20 دولارا.

وقال تيم ووتر كبير محللي السوق لدى شركة كي.سي.إم تريد إن حالة عدم الاستقرار في الشرق الأوسط تبقي على اهتمام المستثمرين بالذهب كجزء من مصادر الملاذ الآمن.

ويشعر المستثمرون بالقلق من المخاطر الجيوسياسية المتزايدة بعد مقتل ثلاثة جنود أمريكيين في هجوم بطائرة مسيرة على القوات الأمريكية المتمركزة في شمال شرق الأردن بالقرب من الحدود السورية.

وقال ووتر إن الأخبار المتعلقة بالأمر الصادر لشركة إيفرغراند الصينية بالتصفية تؤثر على الرغبة في المخاطرة، مضيفا أن الاتجاه الصعودي الفوري متوقف حاليا بالنظر إلى أن اجتماع البنك المركزي الأمريكي بات وشيكا.

وتتوقع الأسواق أن يبقي البنك المركزي الأمريكي على أسعار الفائدة دون تغيير في اجتماعه المقرر يومي 30 و31 يناير.

وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى، ارتفعت الفضة في المعاملات الفورية 0.5 بالمئة إلى 22.91 دولارا للأوقية. وانخفض البلاتين 0.2 بالمئة إلى 911.18 دولارا، كما تراجع البلاديوم 0.3 بالمئة إلى 952.33 دولارا.

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