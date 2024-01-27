مدعوماً بنمو الاقتصاد الأمريكي.. النفط يغلق على أعلى مستوى في نحو شهرين

المصدر: رويترز

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ارتفعت أسعار النفط للأسبوع الثاني على التوالي، الجمعة، لتغلق عند أعلى مستوى منذ قرابة شهرين، بعدما عزز النمو الاقتصادي الأمريكي ومؤشرات عن حزمة تحفيز صينية، التوقعات بزيادة الطلب.

كما ساهم التوتر بشأن الإمدادات من الشرق الأوسط في ارتفاع الأسعار.

وارتفعت العقود الآجلة لخام برنت 1.12 دولار أو 1.36 بالمئة إلى 83.55 دولاراً للبرميل عند التسوية مسجلة أعلى مستوياتها منذ 30 نوفمبر الماضي، فيما صعد خام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 65 سنتاً أو 0.84 بالمئة إلى 78.01 دولاراً إلى أعلى مستوياته عند التسوية منذ نوفمبر.

وحقق الخامان مكاسب أسبوعية أكثر من 6 بالمئة، وهي أكبر زيادة أسبوعية منذ الأسبوع المنتهي في 13 أكتوبر الماضي بعد بداية الصراع بين إسرائيل و"حماس" في قطاع غزة.

وقال المتحدث العسكري باسم جماعة الحوثي اليمنية إن الجماعة نفذت عملية استهدفت ناقلة نفط في خليج عدن، ما تسبب في اندلاع حريق على متنها، ما يزيد من مخاوف اضطراب الإمدادات.

وتلقت الأسعار هذا الأسبوع دعماً من تراجع مخزونات الخام الأمريكية بأكبر من المتوقع ومخاوف من اضطراب الإمدادات بعد هجوم بطائرة مسيرة أوكرانية على مصفاة لتكرير النفط في جنوب روسيا.

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