الذهب يتجه لثاني انخفاض أسبوعي على التوالي وسط قوة الاقتصاد الأمريكي والدولار

المصدر: رويترز

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تتجه أسعار الذهب للانخفاض للأسبوع الثاني على التوالي وسط قوة الاقتصاد الأمريكي التي أبقت الدولار قرب أعلى مستوياته في عدة أسابيع، فيما يترقب المستثمرون بيانات رئيسية للتضخم من المقرر صدورها في وقت لاحق من اليوم الجمعة.

ولم يطرأ على الذهب في المعاملات الفورية تغيرا يذكر عند 2021.28 دولاراً للأوقية (الأونصة) بحلول الساعة 0415 بتوقيت غرينتش. أما العقود الأمريكية الآجلة للذهب فارتفعت 0.2 بالمئة إلى 2021.20 دولارا. وخسر كل منهما 0.4 بالمئة حتى الآن هذا الأسبوع.

وقال كلفن وونج كبير محللي السوق لمنطقة آسيا والمحيط الهادي لدى أواندا إن الاقتصاد الأمريكي لا يزال يظهر مرونة وهو ما يحد من قوة الذهب.

وأظهرت بيانات رسمية أن الاقتصاد الأمريكي نما بشكل أسرع من المتوقع في الربع الرابع مع تراجع الضغوط التضخمية وسط إنفاق استهلاكي قوي.

وارتفع مؤشر الدولار 0.2 بالمئة على مدار الأسبوع ليحوم قرب أعلى مستوى في ستة أسابيع، مما يجعل المعدن النفيس أقل جاذبية لحائزي العملات الأخرى.

وينصب التركيز حاليا على مقياس التضخم المفضل لدى مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأمريكي) وهو مؤشر نفقات الاستهلاك الشخصي المقرر أن تصدر قراءته عند الساعة 1330 بتوقيت غرينتش.

وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى، هبطت الفضة في المعاملات الفورية 0.2 بالمئة إلى 22.87 دولارا للأوقية واستقر البلاتين عند 891.90 دولارا وتراجع البلاديوم 0.5 بالمئة إلى 935.89 دولارا.

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