مايكروسوفت تشطب 1900 وظيفة وتسرّح 22 ألف عامل

المصدر: د ب أ

ت + ت - الحجم الطبيعي

تعتزم إمبراطورية البرمجيات والتكنولوجيا الأمريكية مايكروسوفت كورب شطب 1900 وظيفة في مختلف قطاعات ألعاب الفيديو، بما في ذلك شركة أكتيفيجن بيلزارد التي استحوذت عليها العام الماضي مقابل 69 مليار دولار.

وفي رسالة عبر البريد الإلكتروني للعاملين، اطلعت عليها وكالة بلومبرغ للأنباء، قال رئيس قطاع الألعاب في مايكروسوفت فيل سبنسر، إن عدد الوظائف التي تقرر شطبها يعادل نحو 8% من إجمالي عدد العاملين في القطاع، مشيراً إلى أنه يبلغ نحو 22 ألف عامل.

وكتب سبنسر: «معاً نضع الأولويات، ونحدد المجالات المكررة، ونتأكد من أننا نسعى وراء أفضل فرص للنمو».

يأتي ذلك في لوقت الذي تنفذ فيه شركة بيلزارد إنترتينمنت تغييراً كبيراً في إطار خطة شطب الوظائف، وقد ألغت اللعبة المسماة «أوديسي».

ويأتي ذلك في حين وصلت القيمة السوقية لمايكروسوفت كورب، أول من أمس، إلى 3 تريليونات دولار، في أحدث نموذج على مدى التفاؤل بين المستثمرين بأداء الشركة العملاقة المستقبلي في مجال الذكاء الاصطناعي بشكل خاص.

وذكرت وكالة بلومبرغ للأنباء أن سهم مايكروسوفت ارتفع بنسبة 1.3% إلى 403.95 دولاراً، لتصل القيمة السوقية الإجمالية للشركة إلى 3 تريليونات دولار. وتعزز هذه الزيادة مكانة مايكروسوفت بصفتها واحدة من كبرى الشركات المدرجة في البورصة على مستوى العالم.

تابعوا البيان الاقتصادي عبر غوغل نيوز