النفط يواصل خسائره بفعل عوامل اقتصادية غير مواتية

المصدر: رويترز

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تراجعت أسعار اليوم الاثنين لليوم الثاني على التوالي مع استمرار ضغوط عوامل اقتصادية غير مواتية على توقعات الطلب العالمي وتفوق تأثيرها على مخاوف جغرافية سياسية في الشرق الأوسط وهجوم على محطة لتصدير الوقود الروسي في مطلع الأسبوع.

وبحلول الساعة 01.05 بتوقيت غرينتش انخفض سعر خام برنت 41 سنتا أو 0.5 بالمئة إلى 78.15 دولارا للبرميل بعد تراجعه 54 سنتا عند التسوية يوم الجمعة.

ونزلت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط لعقد أقرب استحقاق تسليم فبراير سنتين اثنين إلى 73.39 دولارا للبرميل. وينقضي أجل العقد في وقت لاحق اليوم الاثنين. وسجلت عقود مارس الأكثر نشاطا لخام غرب تكساس الوسيط 72.95 دولارا للبرميل بانخفاض 30 سنتا.

ولم يطرأ تغير يذكر على الأسعار على الرغم من الأنباء التي تحدثت عما يزعم أنه هجوم أوكراني بطائرات مسيرة على محطة لتصدير الوقود الروسي. وأعلنت شركة نوفاتك الروسية المنتجة للغاز أمس الأحد أنها اضطرت لتعليق بعض عملياتها في المحطة المطلة على بحر البلطيق بسبب حريق.

وفي الشرق الأوسط تشتعل الحرب في قطاع غزة، فيما قصفت الولايات المتحدة صاروخا آخر مضاد للسفن كان الحوثيون في اليمن يجهزونه للإطلاق نحو خليج عدن يوم السبت.

وتسببت هجمات الحوثيين في البحر الأحمر وخليج عدن في اضطراب التجارة العالمية، كما أدت لانخفاض المعروض من الخام في الأسواق الأوروبية والأفريقية.

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