النفط يغلق دون تغير مع ارتفاع الدولار إلى أعلى مستوى في شهر

المصدر: رويترز

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أغلقت أسعار النفط الثلاثاء دون تغير يذكر تحت ضغط ارتفاع الدولار إلى أعلى مستوياته في شهر وذلك رغم القلق من تأثير التوتر المتصاعد في الشرق الأوسط على واردات الطاقة.

وسجلت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأمريكي عند 72.40 دولارا للبرميل عند التسوية بانخفاض 28 سنتا أو 0.4 بالمئة عن إغلاق الجمعة. وكانت الأسواق الأمريكية مغلقة أمس الاثنين.

وصعدت العقود الآجلة لخام برنت 14 سنتا أو 0.2 بالمئة عن تسوية أمس الاثنين مسجلة 78.29 سنتا بعدما ارتفعت دولارا في وقت سابق من الجلسة.

وقال روب ثومل من ترتواز كابيتال لاستثمارات الطاقة "أسعار النفط لا تزال تبحث عن اتجاه".

وسجل الدولار أعلى مستوى في شهر مع تراجع المستثمرين عن توقعاتهم بإقدام مجلس الاحتياطي الاتحادي الأمريكي على خفض سعر الفائدة في مارس.

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