وول ستريت تغلق منخفضة متأثرة بتراجع أبل

المصدر: رويترز

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أغلقت الأسهم الأمريكية على انخفاض الثلاثاء بعد بيانات أرباح متباينة لبنكي مورغان ستانلي وغولدمان ساكس ما تسبب في الضغط على البنوك، وأيضا في ظل تأثير موجات بيع لأسهم بوينغ وأبل على المؤشر ستاندرد اند بورز 500.

وتراجع مورغان ستانلي إلى أدنى مستوى في أكثر من شهر بعدما سجل أرباحا فصلية منخفضة، بينما لم يطرأ على سهم غولدمان ساكس تغير يُذكر في أغلب الجلسة بعدما أفاد البنك بتسجيل قفزة 51 بالمئة في الأرباح.

وبحسب بيانات أولية، أغلق المؤشر ستاندرد اند بورز 500 منخفضا 0.37 بالمئة إلى 4765.96 نقطة.

وتراجع المؤشر ناسداك المجمع 0.19 بالمئة إلى 14944.35 نقطة، فيما هبط المؤشر داو جونز الصناعي 0.62 بالمئة إلى 37360.99 نقطة.

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