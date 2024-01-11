النفط يتراجع 1% بعد زيادة مفاجئة في المخزون الأمريكي

المصدر: رويترز

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تراجعت أسعار النفط بنحو دولار، الأربعاء، عند التسوية بعد قفزة مفاجئة في مخزونات الخام الأمريكية أثارت مخاوف بشأن الطلب في أكبر سوق للنفط.

وانخفضت العقود الآجلة لخام برنت 79 سنتاً، أي ما يعادل واحداً بالمئة، إلى 76.80 دولاراً للبرميل عند التسوية.

وانخفضت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 87 سنتاً، أي ما يعادل 1.2 بالمئة، إلى 71.37 دولاراً للبرميل.

وارتفعت أسعار النفط أكثر من واحد بالمئة في وقت مبكر من الجلسة، لكنها تراجعت بعد أن أعلنت إدارة معلومات الطاقة الأمريكية عن زيادة مفاجئة في مخزونات النفط الخام وقفزات أكبر من المتوقع في تخزين البنزين ونواتج التقطير.

وارتفعت مخزونات الخام الأمريكية 1.3 مليون برميل في الأسبوع المنتهي في الخامس من يناير إلى 432.4 مليون برميل مقارنة مع توقعات المحللين في استطلاع أجرته رويترز لانخفاض 700 ألف برميل.

وقالت إدارة معلومات الطاقة إن مخزونات البنزين ارتفعت ثمانية ملايين برميل بينما قفزت مخزونات نواتج التقطير 6.5 ملايين برميل.

وفاقم ضعف التوقعات الاقتصادية في أوروبا المخاوف بشأن الطلب.

وقال نائب رئيس البنك المركزي الأوروبي لويس دي جيندوس، الأربعاء، إن الاقتصاد ربما كان في حالة ركود في الربع الأخير ولا تزال التوقعات ضعيفة.

وظل بعض المستثمرين يشعرون بالقلق من انقطاع الإمدادات المحتمل في الشرق الأوسط أثناء الحرب بين إسرائيل و(حماس).

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