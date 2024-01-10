الجيش الإسرائيلي يعلن عن أكبر خسائره منذ بدء الحرب

المصدر: رويترز

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أعلن الجيش الإسرائيلي الثلاثاء مقتل تسعة آخرين من جنوده في غزة، ليتكبد واحدة من أكبر الخسائر البشرية خلال 24 ساعة في الحرب على حماس، وليصل إجمالي خسائره في حربه على القطاع إلى 187 قتيلا.

وسقط معظم هؤلاء القتلى الجدد من الوحدات الهندسية العاملة ضد أنفاق حركة المقاومة (حماس) في جنوب القطاع ووسطه إلى حيث حولت إسرائيل تركيزها في القتال بعدما أعلنت يوم السبت تفكيك البنية التحتية للحركة في شمال غزة.

وقال المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي دانيال هاغاري خلال إفادة صحفية بثها التلفزيون أمس الثلاثاء إن ستة جنود قُتلوا و14 أُصيبوا في انفجار عن طريق الخطأ الاثنين بينما كانت القوات تعمل على تدمير البنية التحتية المسلحة.

وأضاف هاغاري "أمس، كشفنا أكبر موقع تابع لحماس لإنتاج الصواريخ والأسلحة في البريج. خلال النشاط العملياتي في الأنفاق تحت الأرض لتدمير البنية التحتية لموقع إنتاج أسلحة، وقع انفجار ناجم عن نيران دبابة رصدت هدفا معاديا. ويبدو أن قذيفة الدبابة ضربت عمود كهرباء قريبا، مما نجم عنه الانفجار".

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