أسهم وول ستريت تنهي جلسة متقلبة على ارتفاع طفيف

المصدر: رويترز

ت + ت - الحجم الطبيعي

شهدت مؤشرات الأسهم الأمريكية جلسة متقلبة اليوم الجمعة، لكنها أغلقت في نهايتها على ارتفاع طفيف في ظل استيعاب المستثمرين لأحدث بيانات الاقتصاد الكلي التي قدمت آراء متناقضة عن الموعد المحتمل لبدء خفض أسعار الفائدة.

وعلى صعيد الأداء الأسبوعي، أنهى مؤشرا ستاندرد آند بورز 500 وناسداك المجمع الأسبوع الأول من عام 2024 بأداء سلبي ملحوظ، إذ سجل ستاندرد آند بورز 500 أسوأ أداء أسبوعي منذ أواخر أكتوبر الماضي، في حين عانى ناسداك من أسوأ أسبوع منذ أواخر سبتمبر الماضي.

وارتفع المؤشر ستاندرد آند بورز 500 بواقع 8.37 نقاط أو ما يعادل 0.18 بالمئة ليغلق عند مستوى 4697.05 نقطة.

وزاد المؤشر ناسداك المجمع 11.47 نقطة أو ما يوازي 0.09 بالمئة إلى 14521.77 نقطة.

وصعد مؤشر داو جونز الصناعي 24.09 نقطة أو 0.07 بالمئة ليغلق عند مستوى 37464.43 نقطة.

تابعوا البيان الاقتصادي عبر غوغل نيوز