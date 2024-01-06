النفط يرتفع بسبب التوتر في الشرق الأوسط

المصدر: رويترز

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ارتفعت أسعار النفط، اليوم الجمعة، مع شروع وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن في جولة بالشرق الأوسط، تستغرق أسبوعاً، سعياً لاحتواء التوتر الإقليمي الذي أججه الصراع بين إسرائيل وحركة حماس.

وزاد سعر العقود الآجلة لخام برنت عند التسوية 1.17 دولار أو ما يعادل 1.51 بالمئة ليبلغ 78.76 دولاراً للبرميل.

وارتفعت العقود الآجلة للخام الأمريكي 1.62 دولار أي ما يوازي 2.24 بالمئة لتسجل 73.81 دولاراً للبرميل.

ويتجه كلا الخامين القياسيين لإنهاء الأسبوع الأول من العام على ارتفاع ليعوضا الخسائر التي منيا بها، أمس، نتيجة الزيادات الكبيرة في مخزونات البنزين ونواتج التقطير الأمريكية.

وقالت شركة الشحن العملاقة ميرسك إنها ستحول مسار جميع سفنها بعيداً عن البحر الأحمر في المستقبل المنظور، محذرة العملاء من اضطرابات.

وقال جون كيلدوف المسؤول بشركة أجين كابيتال إل.إل.سي إن تقريراً للحكومة الأمريكية يظهر نمو التوظيف في ديسمبر الماضي، ما يدعم الطلب في هذا العام.

ووظف أصحاب العمل في الولايات المتحدة عدداً أكبر من المتوقع من العمال في ديسمبر الماضي، في حين دفعت زيادة الأجور بقوة الأسواق المالية إلى التراجع عن توقعاتها ببدء مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأمريكي) خفض أسعار الفائدة في مارس المقبل.

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