بتكوين تستهل العام الجديد ببلوغ ذروة 21 شهراً فوق 45 ألف دولار

المصدر: رويترز

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تجاوزت بتكوين المشفرة حاجز 45 ألف دولار اليوم الثلاثاء وذلك لأول مرة منذ أبريل 2022 لتستهل أكبر عملة مشفرة في العالم العام الجديد بقوة مدعومة بتفاؤل بشأن موافقة محتملة على تعامل الصناديق المتداولة في البورصة في عملة بتكوين الفورية.

ولامست بتكوين أعلى مستوى لها في 21 شهرا عند 45922 دولارا، بعد صعودها 156 بالمئة العام الماضي في أقوى أداء سنوي لها منذ عام 2020. ولا تزال بتكوين بعيدة عن أعلى مستوى لها وهو 69000 دولار الذي سجلته في نوفمبر 2021.

وسجلت إيثر، ثاني أكبر عملة مشفرة، ارتفاعا 1.2 بالمئة عند 2386.50 دولارا مرتفعة 91 بالمئة في 2023.

وتركيز المستثمرين منصب على ما إذا كانت لجنة الأوراق المالية والبورصات الأمريكية ستوافق قريبا على صناديق استثمار متداولة تتعامل في بتكوين مباشرة، الأمر الذي من شأنه أن يفتح السوق أمام ملايين المستثمرين الآخرين ويجذب استثمارات بالمليارات.

رفضت اللجنة عدة طلبات لإطلاق مثل هذه الصناديق في السنوات القليلة الماضية بداعي أن سوق العملات المشفرة عرضة للتلاعب.

ومع ذلك، ظهرت علامات متزايدة في الأشهر القليلة الماضية على أن الجهات التنظيمية مستعدة على الأقل لإجازة بعض صناديق بتكوين المتداولة في البورصة والبالغ عددها 13 صندوقا، مع توقعات بأن القرار من المرجح أن يصدر في أوائل يناير.

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