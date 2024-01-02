وفيات حوادث الطائرات تسجل ثاني أدنى مستوى منذ 1970

المصدر: د ب أ

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قالت الرابطة الاتحادية لشركات النقل الجوي الألمانية (بي دي إل) اليوم الثلاثاء، إن 80 شخصا فقط في جميع أنحاء العالم لقوا حتفهم في حوادث طائرات الركاب العام الماضي، وبينهم ثمانية من أفراد الطواقم الجوية.

وهذا هو ثاني أدنى رقم منذ عام 1970. وتشمل الإحصاءات طائرة بسعة 14 مقعدا، على الأقل.

وهذه الأعداد مثيرة للإعجاب حيث قالت منظمة الطيران المدني الدولي التابعة للأمم المتحدة (إيكاو) إن عدد المسافرين جوا في أنحاء العالم في 2023 بلغوا 6ر4 مليار، أي 14 ضعف ما كان عليه الحال في عام 1970 ، مما يعني أن الطيران أصبح أكثر أمانا منذ ذلك الحين.

وكان معدل وفيات الركاب في حوادث الطائرات سنويا أكثر من ألف شخص في تسعينيات القرن الماضي.

وقالت الرابطة إن طائرات الركاب فقط هي التي تأثرت بالحوادث التي تم تحليلها، ولم تكن البيانات المتعلقة بالحوادث التي تنطوي على طائرات أصغر متاحة في البداية. كما لم تسجل حوادث لطائرات عسكرية.

ولم تحدث وفيات في حركة الشحن الجوي على مدار عام 2023.

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