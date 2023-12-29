الذهب يتجه لتسجيل أفضل أداء سنوي منذ 2020 بفضل توقعات خفض الفائدة

المصدر: رويترز

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ارتفعت أسعار الذهب اليوم الجمعة وتتجه لتسجيل أفضل أداء سنوي في ثلاثة أعوام مدعومة بتوقعات أن يبدأ مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأمريكي) تخفيف سياسته النقدية في مارس من العام المقبل.

واستقر الذهب في المعاملات الفورية عند 2064.75 دولارا للأوقية (الأونصة) بحلول الساعة 1248 بتوقيت غرينتش. لكن العقود الأمريكية الآجلة للذهب هبطت 0.4 بالمئة إلى 2074.50 دولارا للأوقية.

وارتفع المعدن الأصفر نحو 14 بالمئة منذ بداية العام الجاري المتقلب الذي شهد تحرك الأسعار بين مستويات متدنية بالقرب من 1800 دولار في وقت سابق من العام وفي أكتوبر وصعودها إلى مستوى قياسي عند 2135.40 دولارا في الرابع من ديسمبر.

وقالت دانييلا كورسيني الخبيرة الاقتصادية في إنتيسا سان باول "في حالة التوقعات القوية بشأن التيسير النقدي من مجلس الاحتياطي الاتحادي وحدوث تصعيد غير متوقع في المخاطر الجيوسياسية، فقد يسجل الذهب مستويات قياسية جديدة، ويكون 2300 دولار هو الحد الأقصى المحتمل".

ويتجه مؤشر الدولار نحو الانخفاض اثنين بالمئة في عام 2023. وتحوم العائدات على سندات الخزانة لأجل 10 سنوات بالقرب من أدنى مستوياتها منذ يوليو.

وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى، تراجعت الفضة في المعاملات الفورية 0.9 بالمئة إلى 23.7239 دولارا للأوقية، ويبدو أنها ستسجل انخفاضا بنسبة واحد بالمئة على مدار السنة.

وصعد البلاتين 0.1 بالمئة إلى 1003.24 دولارات للأوقية بينما هبط البلاديوم 1.5 بالمئة إلى 1116.31 دولارا. ويتجه كلا المعدنين نحو انخفاض سنوي مع تراجع البلاديوم بنحو 38 بالمئة، وهو أكبر هبوط له منذ عام 2008.

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