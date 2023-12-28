تراجع جديد لأسعار النفط في تعاملات اليوم

المصدر: رويترز

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تراجعت أسعار العقود الآجلة للنفط الخام في تعاملات اليوم الخميس مجددا على خلفية المؤشرات على استمرار تراكم المخزونات الأمريكية وتراجع حجم التعاملات بسبب عطلات عيد الميلاد ورأس السنة.

وذكرت وكالة بلومبرج للأنباء أن خام غرب تكساس الوسيط القياسي للنفط الأمريكي تراجع إلى أقل من 73 دولارا للبرميل بعد تراجعه أمس بنسبة 9ر1%.

يأتي ذلك في حين أعلن معهد البترول الأمريكي ارتفاع مخزون النفط في الولايات المتحدة خلال الأسبوع الماضي بمقدار 8ر1 مليون برميل. ومن المقرر أن تصدر إدارة معلومات الطاقة الأمريكية في وقت لاحق من اليوم بيانات المخزونات الأمريكية.

وأشارت بلومبرج إلى أنه مازال من الصعب استخلاص تقديرات من بيانات نشاط التداول خلال الأسبوع الذي يقع بين عيد الميلاد ورأس السنة الميلادية، كما أنه مازالت كميات التداول في سوق العقود الآجلة محدودة، حيث انخفض حجم التداول عن متوسطه خلال الخمسين يوما الماضية.

ورغم تراجع الأسعار خلال اليومين الماضيين، فإنها مازالت أعلى بنسبة 8% عن مستواها قبل بداية الشهر الحالي نتيجة المخاوف التي أصابت المتعاملين بسبب هجمات جماعة الحوثيين اليمنية على السفن التجارية في البحر الأحمر ومضيق باب المندب على خلفية الحرب الإسرائيلية في قطاع غزة الفلسطيني.

وفي لندن تراجع تراجع سعر خام غرب تكساس الوسيط بنسبة 5ر1% إلى 98ر72 دولارا للبرميل تسليم فبراير المقبل. كما تراجعت سعر خام برنت بنسبة 5ر1% إلى 43ر78 دولارا للبرميل تسليم فبراير المقبل .



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