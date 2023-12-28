أسعار النفط ترتفع وسط مخاوف من تصاعد التوترات في الشرق الأوسط

المصدر: رويترز

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ارتفعت أسعار النفط في التعاملات الآسيوية المبكرة اليوم الخميس إذ طغت المخاوف المستمرة بشأن تصاعد التوترات في الشرق الأوسط على انحسار المخاوف إزاء اضطراب حركة الملاحة مع إعلان بعض شركات الشحن العالمية العودة إلى مسار البحر الأحمر.

وصعدت العقود الآجلة لخام برنت 20 سنتا أو 0.3 بالمئة إلى 79.85 دولارا للبرميل بحلول الساعة 01.33 بتوقيت غرينتش، فيما زادت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 24 سنتا أو 0.3 بالمئة أيضا إلى 74.35 دولارا للبرميل.

وتراجعت الأسعار بنحو اثنين بالمئة أمس الأربعاء مع بدء عودة شركات شحن كبرى للبحر الأحمر.

وقال هيرويوكي كيكوكاوا رئيس شركة إن.إس تريدينغ وهي وحدة تابعة لشركة للأوراق المالية تراجعت المخاوف حول الملاحة في البحر الأحمر، لكن استمرار المخاوف من التوترات في الشرق الأوسط، قد يجعل من الصعب بيع المزيد.

وأعلنت شركة الشحن الدنماركية ميرسك أنها حددت مواعيد لعبور العشرات من سفن الحاويات عبر قناة السويس والبحر الأحمر في الأسابيع المقبلة بعد الدعوة لوقف مؤقت لهذه المسارات في وقت سابق من هذا الشهر على خلفية هجمات شنها الحوثيون.

ولم تبد السوق رد فعل يذكر على ارتفاع مخزونات الخام الأمريكية الأسبوع الماضي. وزادت مخزونات النفط الأمريكية 1.84 مليون برميل في الأسبوع المنتهي في 22 ديسمبر، وفقا لما نقلته مصادر بالسوق عن أرقام معهد البترول الأمريكي أمس الأربعاء.

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