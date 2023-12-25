الين الياباني الأسوأ أداء بين العملات العشر الرئيسية في العالم هذا العام

المصدر: د ب أ

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أصبح الين الياباني الأسوأ أداء بين العملات العشر الرئيسية في العالم منذ بداية العام الحالي وحتى الآن.

وتراجعت قيمة الين أمام الدولار بنسبة 89ر7% إلى 35ر142 ين لكل دولار. كما جاء تراجع أداء الين على مؤشر بلومبرج لقيمة الدولار في المعاملات الفورية بمقدار 63ر5 نقطة مئوية خلال العام الحالي.

ومن بين العملات الأخرى التي جاء أدائها أقل من أداء الدولار الكورون النروريجي بمقدار 19ر4% والدولار النيوزيلندي بنسبة 77ر0%.

في المقابل ارتفع الفرنك السويسري أمام الدولار بنسبة 95ر7%، والجنيه الإسترليني بنسبة 07ر5% والكورون السويدي بنسبة 78ر3% .

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