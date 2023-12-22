الدولار عند أدنى مستوى في 5 أشهر بعد تباطؤ التضخم في أمريكا

المصدر: رويترز

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تراجع الدولار مقابل سلة من العملات الرئيسية اليوم الجمعة مسجلا أدنى مستوياته في نحو خمسة أشهر بعدما أظهرت بيانات تباطؤ التضخم السنوي في الولايات المتحدة في نوفمبر، ما عزز توقعات السوق بشأن خفض أسعار الفائدة بالولايات المتحدة في مارس المقبل.

وفي الأشهر الاثني عشر حتى نوفمبر، بلغ معدل التضخم، وفقا لمؤشر أسعار نفقات الاستهلاك الشخصي، 2.6 بالمئة نزولا من 2.9 بالمئة في أكتوبر.

وباستثناء مكونات الغذاء والطاقة المتقلبة، ارتفع مؤشر أسعار نفقات الاستهلاك الشخصي الأساسي 3.2 بالمئة على أساس سنوي في نوفمبر، وهو أقل ارتفاع منذ أبريل 2021.

ويراقب الاحتياطي الاتحادي عن كثب مقاييس أسعار نفقات الاستهلاك الشخصي أملا في الوصول بالتضخم للمستوى الذي يستهدفه عند اثنين بالمئة.

وهبط مؤشر الدولار في أحدث التعاملات 0.13 بالمئة إلى 101.65 وهو أدنى مستوى له منذ أواخر يوليو.

وانخفض المؤشر بأكثر من اثنين بالمئة خلال الأسبوعين الماضيين ويتجه لإنهاء العام على تراجع يقل قليلا عن اثنين بالمئة.

وارتفع الجنيه الإسترليني 0.28 بالمئة إلى 1.2728 دولار أمريكي مع استيعاب المتداولين للبيانات التي أظهرت أن مبيعات التجزئة البريطانية في نوفمبر قفزت بأكثر من المتوقع، ولكن تم تعديل الناتج المحلي الإجمالي للربع الثالث بالخفض.

وارتفع الدولار مقابل الين في أحدث تعاملات 0.18 بالمئة إلى 142.37 ينا، بعد أن أظهرت بيانات تباطؤ التضخم الأساسي في اليابان بشكل حاد في نوفمبر.

وجرى تداول الدولارين الأسترالي والنيوزيلندي الحساسين للمخاطر على ارتفاع خلال اليوم. وارتفع الدولار الأسترالي في أحدث تعاملات 0.12 بالمئة إلى 0.6811 دولار أمريكي بعد أن لامس في وقت سابق 0.6825 دولار أمريكي، وهو أعلى مستوى منذ يوليو. وجرى تداول الدولار النيوزيلندي على ارتفاع 0.24 بالمئة عند 0.6309 دولار أمريكي، وهو أيضا أعلى مستوى في خمسة أشهر.

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