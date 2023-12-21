أسعار النفط تهبط أكثر من 1% بعد انسحاب أنغولا من أوبك

ت + ت - الحجم الطبيعي

هبطت أسعار النفط اليوم الخميس دولارا واحدا تقريبا بعد إعلان أنغولا إنها ستنسحب من منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك)، وهو ما أثار تساؤلات حول جهود مجموعة المنتجين لدعم الأسعار من خلال تقليص الإمدادات العالمية.

وبحلول الساعة 1720 بتوقيت جرينتش، هبطت العقود الآجلة لخام برنت 94 سنتا، بما يعادل 1.18 بالمئة، إلى 78.76 دولارا للبرميل، في حين تراجع خام غرب تكساس الأمريكي الوسيط 96 سنتا، بما يعادل 1.29 بالمئة، إلى 73.26 دولارا.

وانخفض كلا الخامين في وقت سابق من الجلسة بأكثر من دولار بفعل أنباء عن خطط أنجولا لترك أوبك.

وقال ديامانتينو أزفيدو وزير النفط الأنغولي إن عضوية بلاده في أوبك لا تخدم مصالحها.

وتنتج أنغولا نحو 1.1 مليون برميل يوميا مقارنة بإنتاج المجموعة بأكملها والبالغ 28 مليون برميل يوميا.

وبشكل منفصل، قالت إدارة معلومات الطاقة الأمريكية إن إنتاج النفط الخام الأمريكي ازاد إلى مستوى قياسي بلغ 13.3 مليون برميل يوميا الأسبوع الماضي، ارتفاعا من أعلى مستوى سابق على الإطلاق عند 13.2 مليون برميل يوميا.

تابعوا البيان الاقتصادي عبر غوغل نيوز