ارتفاع أسعار الذهب مدعومة بتراجع الدولار وانخفاض عوائد سندات الخزانة الأمريكية

المصدر: رويترز

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ارتفعت أسعار الذهب اليوم الخميس، مدعومة بتراجع الدولار وانخفاض عوائد سندات الخزانة الأمريكية، مع ترقب المتعاملين للبيانات الاقتصادية الأمريكية بحثا عن مزيد من الدلائل بشأن توقعات السياسة النقدية لمجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأمريكي).

وارتفع الذهب في المعاملات الفورية 0.4 بالمئة إلى 2036.60 دولارا للأوقية بحلول الساعة 04.42 بتوقيت غرينتش. وارتفعت العقود الأمريكية الآجلة للذهب 0.1 بالمئة إلى 2048.60 دولارا.

واستقر العائد على السندات الأمريكية لأجل 10 سنوات بالقرب من أدنى مستوى في خمسة أشهر الذي لامسه أمس الأربعاء، بعد أن انخفض التضخم البريطاني في نوفمبر إلى أدنى مستوى له في أكثر من عامين.

وهبط الدولار 0.1 بالمئة مقابل منافسيه، ما يجعل الذهب أقل تكلفة لحائزي العملات الأخرى.

وقال كايل رودا، محلل الأسواق المالية في كابيتال دوت كوم "يظل الذهب مدعوما باحتمال حدوث دورة عالمية لخفض أسعار الفائدة، خاصة في الولايات المتحدة".

وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى، ارتفعت الفضة في المعاملات الفورية 0.6 بالمئة إلى 24.28 دولارا للأوقية، وزاد البلاتين 0.8 بالمئة إلى 965.94 دولارا، وصعد البلاديوم 0.4 بالمئة إلى 1200.73 دولار.

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