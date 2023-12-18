الصين تجري اختبارات لسفينة حفر بحثية في المياه بالغة العمق

المصدر: رويترز

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تبدأ الصين يوم الجمعة إجراء تجارب واختبارات في البحر لأول سفينة حفر بحثية قادرة على الحفر على عمق يزيد على عشرة آلاف متر في خطوة أساسية صوب تكثيف قدرات استكشاف موارد النفط والغاز في البحار العميقة.

وذكرت وسائل إعلام صينية رسمية اليوم الاثنين أن تلك هي أول سفينة في البلاد قادرة على البحث والحفر والتنقيب في المياه بالغة العمق.

وبمقدور تلك السفينة أن تقطع 15 ألف ميل بحري أو بما يقارب 28 ألف كيلومتر والعمل لمدة 120 يوما متواصلة دون العودة للميناء ويمكنها أيضا أن تحفر لعمق يصل إلى 11 ألف متر تحت سطح البحر.

والسفينة مينغشيانغ والتي يعني اسمها "الحلم" باللغة الصينية يمكنها الملاحة في أي بحر في أي جزء من العالم وفقا لما ذكرته وسائل الإعلام الرسمية. ولم ترد تفاصيل عن موقع إجراء التجارب البحرية.

وتجرى تلك التجارب في وقت تزايد فيه التوتر في بحر الصين الجنوبي الغني بالموارد بعد أن قال الرئيس الفلبيني فرديناند ماركوس الابن مطلع الأسبوع إن بلاده قد تطلق مشروعات استكشاف جديدة للطاقة في الممر المائي المتنازع عليه.

وتبادلت الدولتان الاتهامات بشأن مواجهات بين سفن تابعة للبلدين في بحر الصين الجنوبي.

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