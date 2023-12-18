أسعار الذهب ترتفع بدفعة من تراجع عوائد السندات وترقب لتقرير تضخم في أمريكا

المصدر: رويترز

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صعدت أسعار الذهب اليوم الاثنين مدعومة بضعف عوائد السندات مع ترقب المستثمرين لبيانات للتضخم في الولايات المتحدة من المقرر نشرها في وقت لاحق هذا الأسبوع بحثا عن مزيد من المؤشرات حول المسار الذي سيسلكه مجلس الاحتياطي الاتحادي (المركزي الأمريكي) بشأن أسعار الفائدة بعد اتجاه يميل للتيسير النقدي الأسبوع الماضي.

وارتفع الذهب في المعاملات الفورية 0.2 بالمئة إلى 2023.13 دولارا للأوقية (الأونصة) بحلول الساعة 04.58 بتوقيت غرينتش، فيما استقرت العقود الأمريكية الآجلة للذهب عند 2036.70 دولارا.

وقال تيم ووترر كبير محللي السوق لدى كيه.سي.إم تريد "العوائد في تراجع بعد اجتماع اللجنة الاتحادية للسوق المفتوحة الأسبوع الماضي، وهو ما يفسح المجال أمام مزيد من الارتفاع في سعر الذهب".

وتحوم عوائد سندات الخزانة الأمريكية لأجل عشر سنوات قرب أدنى مستوياتها منذ يوليو. ويقلل تراجع عوائد السندات من تكلفة الفرصة البديلة لحيازة السبائك التي لا تدر عائدا.

وأبقى الاحتياطي الاتحادي أسعار الفائدة دون تغيير الأسبوع الماضي، وأشار إلى أن التشديد التاريخي للسياسة النقدية على مدار العامين الماضيين ربما وصل إلى نهايته وأن أسعار الفائدة ستبدأ في التراجع في 2024.

ويترقب المتداولون عددا من البيانات الاقتصادية الأمريكية هذا الأسبوع، بما في ذلك تقرير مؤشر نفقات الاستهلاك الشخصي الرئيسي لشهر نوفمبر يوم الجمعة.

وزادت الفضة في المعاملات الفورية 0.3 بالمئة إلى 23.90 دولارا للأوقية، وارتفع البلاتين 0.3 بالمئة أيضا إلى 942.72 دولارا، فيما تراجع البلاديوم 1.1 بالمئة إلى 1160.83 دولارا.

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