أسعار النفط تفقد مكاسبها الصباحية في تعاملات اليوم

المصدر: د ب أ

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استهلت أسعار النفط العالمية تعاملات الأسبوع الجديد اليوم الاثنين باستقرار بعد ارتفاعها في التعاملات الصباحية بأسواق آسيا، وبعد أن سجلت الأسبوع الماضي أطول فترة تراجع أسبوعي مطرد منذ 5 سنوات، وسط مؤشرات على بدء انكماش الفائض في السوق أمام الطلب.

وذكرت وكالة بلومبرج للأنباء أنه جرى تداول تداول خام غرب تكساس الوسيط وهو الخام القياسي للنفط الأمريكي بنحو 71 دولارا للبرميل، في ظل توقعات بإعلان ارتفاع كبير جديد في مخزونات الخام الأمريكية في وقت لاحق من الأسبوع الحالي.

يذكر أن سعر النفط تراجع بنحو الخمس منذ أواخر سبتمبر الماضي، في الوقت الذي قرر فيه تجمع أوبك بلس للدول المصدرة للنفط خفض الإنتاج خلال العام المقبل بمقدار مليوني برميل يوميا لدعم الأسعار. ولكن الإنتاج في الدول غير الأعضاء في التجمع وبخاصة الولايات المتحدة يرتفع، مع مؤشرات على تباطؤ وتيرة نمو الطلب على النفط في الصين أكبر دولة مستوردة للسلعة في العالم.



وسيترقب المتعاملون بيانات وكالة الطاقة الدولية ومنظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك) ووزارة الطاقة الأمريكية خلال الأسبوع لرصد المزيد من المؤشرات عن حالة السوق، بالإضافة إلى نتائج الاجتماع الأخير في العام الحالي لمجلس الاحتياط الاتحادي (البنك المركزي) الأمريكي في وقت لاحق من الشهر الحالي بشأن أسعار الفائدة.

كانت بيانات سوق الوظائف الأمريكية التي جاءت أقوى من التوقعات وخطط الحكومة الأمريكية لإعادة تكوين الاحتياطي الاستراتيجي من النفط قد ساهمت في وقف تراجع سعر الخام صباح اليوم. في الوقت نفسه هناك مؤشرات على تحسن الطلب على الوقود في ظل توقع وصول حركة السفر في الولايات المتحدة خلال عطلات نهاية العام إلى أعلى مستوياتها منذ 2000.

وفي الساعة العاشرة و49 دقيقة صباحا بتوقيت نيويورك بلغ سعر خام غرب تكساس الوسيط 10ر71 دولار للبرميل تسليم كانون الثاني/يناير المقبل، في حين جرى تداول خام برنت القياسي للنفط العالمي بسعر 78ر75 دولارا للبرميل تسليم فبراير المقبل.



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