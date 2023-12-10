4.5 مليارات دولار .. ارتفاع عجز الموازنة الإسرائيلية في نوفمبر

المصدر: رويترز

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أعلنت وزارة المالية الإسرائيلية اليوم الأحد أن إسرائيل سجَلت عجزا في الميزانية قدره 16.6 مليار شيقل (4.5 مليارات دولار) في نوفمبر، مشيرة إلى أن هذه القفزة في التكاليف سببها تمويل الحرب المستمرة منذ شهرين ضد حركة (حماس) في غزة.

وقالت إنه كنسبة من الناتج المحلي الإجمالي، ارتفع العجز خلال الإثني عشر شهرا السابقة إلى 3.4 بالمئة في نوفمبر من 2.6 بالمئة في أكتوبر.

وأكد مصدر بالوزارة أن العجز لعام 2023 سينتهي عند حوالي أربعة بالمئة من الناتج المحلي الإجمالي.

وأشارت الوزارة إلى أن الإيرادات انخفضت بنسبة 15.6 بالمئة الشهر الماضي، ويرجع ذلك جزئيا إلى التأجيلات الضريبية نتيجة للحرب التي بدأت في السابع من أكتوبر.

وبلغ العجز الإسرائيلي في أكتوبر 22.9 مليار شيقل وفي نوفمبر 2022 بلغ 1.7 مليار شيقل.

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