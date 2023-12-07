ارتفاع أسعار الذهب مع تراجع الدولار وترقب بيانات الوظائف الأمريكية

المصدر: رويترز

ت + ت - الحجم الطبيعي

ارتفعت أسعار الذهب اليوم الخميس مع انخفاض الدولار بينما يتطلع المستثمرون إلى بيانات الوظائف الأمريكية التي ستصدر في وقت لاحق من الأسبوع الجاري وقد تقدم دلائل جديدة على مسار مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي لأمريكي) بشأن أسعار الفائدة.

وصعد الذهب 0.3 بالمئة إلى 2030.20 دولارا للأوقية (الأونصة) بحلول الساعة 07.48 بتوقيت غرينتش. واستقرت العقود الأمريكية الآجلة للذهب عند 2047.10 دولارا للأوقية.

وانخفض مؤشر الدولار 0.3 بالمئة مقابل العملات المنافسة مما يجعل الذهب أقل تكلفة لحاملي العملات الأخرى، في حين حومت عوائد سندات الخزانة لأجل عشر سنوات قرب أدنى مستوياتها في ثلاثة أشهر.

وأظهرت بيانات أمريكية صدرت هذا الأسبوع علامات على تباطؤ سوق العمل بالتدريج في الولايات المتحدة مع تراجع فرص العمل إلى أدنى مستوى في عامين ونصف العام في أكتوبر في حين زادت الوظائف في القطاع الخاص بأقل من المتوقع الشهر الماضي.

ويترقب المستثمرون بيانات الوظائف غير الزراعية في الولايات المتحدة التي ستصدر غدا الجمعة قبل تحديث مجلس الاحتياطي الاتحادي توقعاته الاقتصادية وبشأن أسعار الفائدة في اجتماعه للسياسة النقدية المقرر يومي 12 و13 ديسمبر.

وقال نيكولاس فرابيل رئيس إدارة الأسواق المؤسسية العالمية في إيه.بي.سي ريفيناري "هناك توقعات على نطاق واسع بأن عدد الوظائف غير الزراعية سيكون أقل، وبالتالي إذا وافقت الوظائف التوقعات أو فاقتها، قد تتوقع بعض عمليات البيع للذهب".

ووفقا لخدمة فيدووتش التابعة لمجموعة سي.إم.إي، يتوقع المتعاملون بنسبة 60 بالمئة تقريبا انخفاض أسعار الفائدة بحلول مارس 2024. وتدعم أسعار الفائدة المنخفضة الذهب الذي لا يدر عائدا.

وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى، استقرت الفضة عند 23.87 دولارا للأوقية. وارتفع البلاتين 0.5 بالمئة إلى 894.03 دولارا. وصعد البلاديوم 0.7 بالمئة إلى 950.42 دولارا للأوقية.

تابعوا البيان الاقتصادي عبر غوغل نيوز