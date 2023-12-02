النفط يهبط أكثر من 2% مع قلق المستثمرين من تخفيضات أوبك+

المصدر: رويترز

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تراجعت أسعار النفط بأكثر من اثنين بالمئة الجمعة عند التسوية عقب أسبوع تداول متقلب، حيث تراقب السوق بقلق أحدث جولة من تخفيضات إنتاج أوبك+ وتباطؤ نشاط التصنيع العالمي.

وهبطت العقود الآجلة لخام برنت تسليم فبراير 1.98 دولار أو 2.45 بالمئة إلى 78.88 دولار للبرميل عند التسوية في أول يوم تكون فيه عقود فبراير عقود أقرب شهر استحقاق.

وانخفضت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 1.89 دولار أو 2.49 بالمئة إلى 74.07 دولار.

وسجل برنت خلال الأسبوع تراجعا بنحو 2.1 بالمئة، بينما سجل غرب تكساس الوسيط هبوطا أكبر من 1.9 بالمئة.

واتفقت الدول المنتجة للنفط في تحالف أوبك+ الخميس على خفض الإنتاج العالمي للنفط في السوق العالمية نحو 2.2 مليون برميل يوميا في الربع الأول من العام المقبل، بما في ذلك تمديد تخفيضات طوعية حالية من السعودية وروسيا بواقع 1.3 مليون برميل يوميا.

ويركز تحالف أوبك+، الذي يضخ أكثر من 40 بالمئة من النفط العالمي، على خفض الإنتاج مع تراجع الأسعار من نحو 98 دولارا للبرميل في أواخر سبتمبر وسط مخاوف إزاء ضعف النمو الاقتصادي في 2024.

وأظهر مسح أن قطاع التصنيع في الولايات المتحدة لا يزال ضعيفا وأن معدل التوظيف في المصانع انخفض في نوفمبر .

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