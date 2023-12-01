مايكروسوفت تستثمر 2.5 مليار جنيه إسترليني لتعزيز خطط الذكاء الاصطناعي

المصدر: د ب أ

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كشفت شركة مايكروسوفت عن خطط لاستثمار 2.5 مليار جنيه إسترليني (3.15 مليارات دولار) على مدى السنوات الثلاث المقبلة لتوسيع مراكز البيانات للذكاء الاصطناعي في جميع أنحاء المملكة المتحدة، حسبما أفادت وكالة الأنباء البريطانية «بي إيه ميديا».

وأشاد رئيس الوزراء البريطاني ريشي سوناك بهذه الخطوة، بوصفها «نقطة تحوُّل لمستقبل البنية التحتية للذكاء الاصطناعي والتنمية في المملكة المتحدة».

وقالت شركة التكنولوجيا العملاقة إنها ملتزمة بأكثر من ضعف مراكز البيانات الخاصة بها في المملكة المتحدة.

وسيشمل ذلك جلب أكثر من 20 ألف وحدة معالجة رسومات متقدمة تستخدم للتعلم الآلي وتطوير نماذج الذكاء الاصطناعي إلى المملكة المتحدة بحلول عام 2026.

وقالت مايكروسوفت إنها تخطط لتوسيع مواقعها في لندن وكارديف، وتبحث أيضاً في توسع محتمل شمالي إنجلترا.

وأضافت الشركة الأمريكية أن الاستثمار سيساعد على تدريب أكثر من مليون شخص على اقتصاد الذكاء الاصطناعي، متعهدةً أيضاً بدعم جهود السلامة والبحث في الذكاء الاصطناعي جنباً إلى جنب مع الحكومة والجامعات.

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