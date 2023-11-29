الذهب عند ذروة 7 أشهر تقريباً مع تراجع الدولار

المصدر: رويترز

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لامست أسعار الذهب أعلى مستوياتها في سبعة أشهر تقريبا اليوم الأربعاء بفضل انخفاض الدولار وعوائد السندات الأمريكية مع تزايد ثقة المستثمرين في أن مجلس الاحتياطي الاتحادي (المركزي الأمريكي) سيخفض أسعار الفائدة خلال النصف الأول من العام المقبل.

وبحلول الساعة 0632 بتوقيت جرينتش، ارتفع الذهب في المعاملات الفورية 0.2 بالمئة إلى 2044.69 دولار للأوقية (الأونصة)، بعد أن بلغ أعلى مستوياته منذ الخامس من مايو أيار. وارتفعت العقود الأمريكية الآجلة للذهب تسليم ديسمبر كانون الأول 0.3 بالمئة إلى 2045.30 دولار للأوقية.

وأظهرت أداة فيد ووتش التابعة لمجموعة سي.إم.إي أن المتعاملين يتوقعون الآن احتمالا يزيد على 70 بالمئة أن يقرر المركزي الأمريكي خفض الفائدة في مايو أيار، مقارنة باحتمال 50 بالمئة أمس الثلاثاء.

وانخفاض أسعار الفائدة يقلل من تكلفة الفرصة البديلة لحيازة الذهب الذي لا يدر عائدا.

ينصب اهتمام المستثمرين الآن على أرقام الناتج المحلي الإجمالي الأمريكي المعدلة للربع الثالث المقرر صدورها اليوم، وبيانات نفقات الاستهلاك الشخصي الرئيسية، وهي مقياس التضخم المفضل لدى البنك المركزي، غدا الخميس.

ووصل مؤشر الدولار إلى أدنى مستوى منذ أكثر من ثلاثة أشهر مقابل منافسيه، مما يجعل الذهب أقل تكلفة بالنسبة لحاملي العملات الأخرى، ويوشك المؤشر على تسجيل أسوأ أداء شهري منذ عام.

وهبط العائد على سندات الخزانة لأجل 10 سنوات إلى أدنى مستوى منذ أكثر من شهرين عند 4.2629 بالمئة.

بالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى، تراجعت الفضة في المعاملات الفورية 0.2 بالمئة إلى 24.96 دولار للأوقية، ونزل البلاتين 0.3 بالمئة إلى 936.78 دولار، في حين ارتفع البلاديوم 0.2 بالمئة إلى 1056.62 دولار للأوقية.

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