ارتفاع أسعار الذهب قبل نشر محضر اجتماع مجلس الاحتياط الاتحادي الأخير

المصدر: رويترز

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أنهت أسعار العقود الآجلة للذهب تعاملات الثلاثاء بارتفاع ملموس قبل نشر محضر الاجتماع الأخير لمجلس الاحتياط الاتحادي (البنك المركزي الأمريكي) الأمريكي والذي قد يتضمن مؤشرات على مستقبل أسعار الفائدة الأمريكية.

في الوقت نفسه ارتفع مؤشر قيمة الدولار امام العملات الرئيسية الأخرى بنسبة 2ر0% إلى 66ر103 نقطة.

وأنهى المعدن الأصفر تعاملات اليوم بارتفاع قدره 30ر21 دولارا إلى 60ر2001 دولارا للأوقية تسليم ديسمبر المقبل، في حين ارتفع سعر الفضة بمقدار 255ر0 دولارا إلى 869ر23 دولارا للأوقية تسليم يسمبر المقبل، وتراجع سعر النحاس بمقدار 0015ر0 دولارا إلى 8125ر3 دولارا للرطل تسليم ديسمبر المقبل.

وعلى صعيد الأنباء الاقتصادية، أظهرت بيانات الاتحاد الوطني للمطورين العقاريين في الولايات المتحدة تراجع مبيعات المساكن القائمة بأكثر من التوقعات خلال الشهر الماضي.

وذكر الاتحاد أن مبيعات المساكن القائمة تراجعت خلال تشرين الأول/أكتوبر الماضي بنسبة 1ر4% إلى ما يعادل 79ر3 مليون مسكن سنويا، بعد تراجعها بنسبة 2ر2% إلى ما يعادل 95ر3 ملون مسكن سنويا خلال أيلول/سبتمبر الماضي وفقا للبيانات المعدلة.

كان المحللون يتوقعون تراجع المبيعات خلال الماضي بنسبة 5ر1% إلى ما يعادل 90ر3 مليون مسكن سنويا، مقابل 96ر3 مليون مسكن سنويا خلال الشهر السابق.

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