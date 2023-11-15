انخفاض التضخم في بريطانيا لأقل من المتوقع في أكتوبر

المصدر: رويترز

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أظهرت بيانات رسمية اليوم الأربعاء أن التضخم السنوي لأسعار المستهلكين في بريطانيا انخفض إلى مستوى أقل من المتوقع عند 4.6 بالمئة في أكتوبر بعد أن وصل إلى 6.7 بالمئة في سبتمبر.

وكانت الزيادة في أسعار المستهلكين هي الأقل منذ أكتوبر 2021.

وكانت توقعات بنك إنجلترا (المركزي) وآراء خبراء اقتصاديين في استطلاع أجرته رويترز تشير إلى معدل تضخم عند 4.8 بالمئة.

وانخفض التضخم الأساسي، الذي يستثني أسعار الطاقة والغذاء، إلى 5.7 بالمئة من 6.1 بالمئة، في حين انخفض التضخم في قطاع الخدمات أيضا بأكثر من توقعات البنك المركزي إلى 6.6 بالمئة من 6.9 بالمئة.

وتمثل هذه البيانات أنباء إيجابية لرئيس الوزراء ريشي سوناك الذي وعد بخفض ارتفاع الأسعار إلى النصف هذا العام قبل انتخابات متوقعة في عام 2024 تشير استطلاعات الرأي إلى أن حزب المحافظين الذي يترأسه من المرجح أن يخسرها.

وعلى الرغم من الانخفاض الكبير في التضخم الشهر الماضي، تشهد بريطانيا أعلى معدل لنمو أسعار المستهلكين بين مجموعة الدول السبع أعلى بقليل من المعدل في فرنسا البالغ 4.5 بالمئة.

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