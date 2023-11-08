دراغي يؤكد حدوث ركود في منطقة اليورو بنهاية 2023

المصدر: د ب أ

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أكد محافظ البنك المركزي الأوروبي السابق، ماريو دراغي، حدوث ركود في منطقة اليورو بنهاية عام 2023.

وأوضح دراغي، أمام مؤتمر في بروكسل اليوم، نظمته صحيفة «فاينانشال تايمز»، أنه أمر شبه مؤكد أن منطقة اليورو ستشهد ركوداً بحلول نهاية 2023، مرجحاً أن الركود لن يكون عميقاً أو مزعزعاً للاستقرار.

ونقلت الصحيفة عن رئيس وزراء إيطاليا السابق قوله: «من شبه المؤكد أننا سنمر بركود بحلول نهاية العام»، مشيراً إلى أنه من الواضح للغاية أن أول ربعين من العام المقبل سيُظهران ذلك.

وجاءت التصريحات في أعقاب أنباء عن معاناة اقتصاد المنطقة من انكماش خلال الأشهر الثلاثة حتى نهاية سبتمبر الماضي.

وزادت ألمانيا من وطأة ذلك، إضافة إلى الزيادات المتتالية في معدل الفائدة التي هدفت إلى السيطرة على التضخم.

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