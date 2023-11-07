ارتفاع ثروة ترامب بمقدار 500 مليون دولار منذ خروجه من الرئاسة

المصدر: د ب أ

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أظهر مؤشر بلومبرج للمليارديرات ارتفاع ثروة الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب منذ خروجه من الرئاسة في يناير 2021.

وذكرت وكالة بلومبرج للأنباء أن ثروة ترامب الذي تجري محاكمته حاليا بتهمة تضخيم القيمة الحقيقية لثروته على مدى أكثر من 10 سنوات، بلغت حاليا 1ر3 مليار دولار مقابل 6ر2 مليار دولار في 2021.

وأشارت بلومبرج إلى أن ترامب أمضى الاثنين وهو يحاول إقناع المحكمة بطريقة تقييمه لأصوله ونفي اتهامات الاحتيال والفساد الموجهة إليه.

وجاءت الزيادة الصافية في قيمة ثروة ترامب في الوقت الذي أظهرت فيه شركاته مرونة كبيرة في مواجهة الحالة السيئة للسوق العقارية.

في الوقت نفسه فإن انتقاله إلى ولاية فلوريدا عقب خروجه من البيت الأبيض، تزامن مع ازدهار اقتصاد الولاية، وهو ما أدى إلى ارتفاع القيمة المالية لأشهر عقارين يمتلكهما وهما مار ا لاجو في منطقة بالم بيتش ومنتجع دورال في مدينة ميامي، في حين زادت إيرادات باقي ملاعب الجولف التي يمتلكها بأكثر من 50% منذ 2019.

وبعد بيع فندقه في واشنطن وسداد القروض أصبحت لدى ترامب سيولة نقدية كبيرة مع التزامات مالية أقل من أي وقت طوال العقد الماضي.

وقال إيريك ترامب نجل الرئيس السابق والنائب التنفيذي لرئيس مؤسسة ترامب إن المؤسسة لم تكن أقوى ولا أفضل في أي وقت مضى مما هي عليه الآن، مضيفا: "نحن لدينا أكبر قدر من السيولة النقدية وأقل قدر من الديون نحن في مرحلة خيالية".

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