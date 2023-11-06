منشآت تخزين الغاز الطبيعي في ألمانيا أصبحت ممتلئة تماما استعدادا للشتاء

المصدر: د ب أ

ت + ت - الحجم الطبيعي

أصبحت منشآت تخزين الغاز الطبيعي في ألمانيا ممتلئة تماما يوم الأحد، فيما تستعد البلاد لفصل الشتاء.

وسجلت جمعية تخزين الغاز الأوروبية (جي آي إي) أن مخزون الغاز لدى ألمانيا بلغ نسبة 03ر100% بالضبط، وفقا للبيانات الأولية.

ووفقا لاتحاد مشغلي أنظمة تخزين الغاز في ألمانيا (أي إن إي إس)، يشير التخزين بنسبة 100% إلى قدرة مرافق تخزين الغاز في ظل الظروف القياسية. وفي حال تعرض الغاز للتبريد، فإن حجمه يقل وبالتالي يمكن تخزين المزيد من الغاز. ووفقا لهذا السيناريو، يتجاوز مستوى التعبئة مستوى 100%.

وقالت الحكومة الألمانية في وقت سابق إن هذا الحجم يكفي لتغطية متوسط استهلاك شهرين إلى ثلاثة أشهر في الشتاء.

وقال كلاوس مولر، رئيس وكالة الشبكة الاتحادية، لوكالة الأنباء الألمانية (د.ب.أ): "إنها أخبار جيدة أن مرافق التخزين أصبحت الآن ممتلئة بنسبة 100%". وتابع :"نحن مستعدون لفصل الشتاء بشكل أفضل مما كنا عليه في العام الماضي".

ومع ذلك، قال إنه من السابق لأوانه الشعور بالرضا عن النفس. وأضاف "نحن نطلب من الناس مواصلة التفكير مليا فيما يمكن توفيره".

يشار إلى أن الذين يستخدمون الغاز باعتدال يمكنهم توفير الكثير من المال. وتعوض مرافق تخزين الغاز التقلبات في استهلاك الغاز وبالتالي تشكل نظاما عازلا لسوق الغاز. وتنخفض مستويات الملء عادة في فصل الشتاء وترتفع مرة أخرى في نهاية فترة ارتفاع الحرارة.

وسجلت أكبر منشأة تخزين ألمانية في مدينة ريدين مستوى تعبئة بلغ 3ر99% يوم الأحد. واقتربت مرافق التخزين في جميع أنحاء الاتحاد الأوروبي أيضا من كامل طاقتها الاستيعابية. ووفقا لـ(جي آي إي)، فقد بلغ مستوى الملء6ر99 % تقريبا.

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