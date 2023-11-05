لأول مرة.. روسيا تسيطر على ثلث إنتاج الماس العالمي

المصدر: د ب أ

ت + ت - الحجم الطبيعي

أنتجت روسيا ولأول مرة، أكثر من ثلث إجمالي الماس الطبيعي في العالم بحلول نهاية عام 2022، حيث احتلت مع الدول الأفريقية ما يقرب من 90% من حجم السوق العالمية.

وأفادت وكالة أنباء "سبوتنيك" الروسية بأنه بحسب بيانات العام الماضي، استنادا إلى بيانات من عملية كيمبرلي التي تم إنشاؤها لمكافحة "الماس الدموي"، فقد بلغ حجم إنتاج الماس في العالم 119.69 مليون قيراط، يوجد 41.9 مليوناً منها في روسيا، وهو رقم قياسي يبلغ 35% من السوق.

وقد كانت روسيا تمثل قبل ذلك، وتحديدا منذ عام 2004، ما يتراوح بين 22% و33% فقط سنويا من إنتاج الماس العالمي، كما تم استخراج 61.6 مليون قيراط أخرى في الدول الأفريقية.

ويعد أكبر منتجي الماس في القارة الافريقية: بوتسوانا (بواقع 24.5 مليون قيراط)، وجمهورية الكونغو الديمقراطية (9.9 ملايين قيراط) وجنوب أفريقيا (9.7 ملايين قيراط).

وإضافة إلى أفريقيا، كانت كندا والبرازيل الرائدتين من حيث حجم الإنتاج في عملية كيمبرلي، بواقع 16.3 مليون قيراط و158 ألف قيراط، على التوالي.

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