تراجع أسعار الذهب مع ارتفاع الدولار

المصدر: رويترز

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تراجعت أسعار العقود الآجلة للذهب في تعاملات الثلاثاء مع ارتفاع الدولار قبل إعلان قرار مجلس الاحتياط الاتحادي (البنك المركزي) الأمريكي بشأن السياسة النقدية.

ومن المتوقع إبقاء مجلس الاحتياط على أسعار الفائدة عند مستوياتها الحالية دون تغيير.

وسيتركز اهتمام المتعاملين على بيان المجلس بعد الاجتماع بشأن توقعاته للسياسة النقدية.

وارتفع مؤشر قيمة الدولار أمام العملات الرئيسية الأخرى إلى 86ر106 نقطة بعد تراجعه في بداية التعاملات الأوروبية إلى 91ر105 نقطة، ثم ارتفع إلى 71ر106 نقطة بزيادة قدرها 56ر0% في ختام التعاملات.

وانخفض سعر الذهب بمقدار 30ر11 دولارا إلى 30ر1994 دولارا للأوقية تسليم ديسمبر المقبل.

كما انخفض سعر الفضة بمقدار 444ر0 دولار إلى 952ر22 دولارا للأوقية تسليم ديسمبر المقبل، في حين تراجع سعر النحاس بمقدار 0095ر0 دولار إلى 6490ر3 دولار ات للرطل تسليم ديسمبر المقبل.

وعلى صعيد الأنباء الاقتصادية أظهرت بيانات نشرت االثلاثاء تراجع ثقة المستهلكين في الولايات المتحدة خلال الشهر الحالي إلى أقل مستوياتها منذ 5 أشهر، متأثرة بالتوقعات السلبية لحالة النشاط الاقتصادي والمخاوف من ارتفاع الأسعار.

وذكرت وكالة بلومبرج للأنباء أن مؤشر معهد كونفرانس بورد لثقة المستهلكين تراجع خلال الشهر الحالي إلى 6ر102 نقطة مقابل 3ر104 نقطة خلال سبتمبر الماضي وفقا للبيانات المعدلة. وكان متوسط توقعات المحللين الذين استطلعت بلومبرج رأيهم 5ر100 نقطة.

في الوقت نفسه ، تراجع المؤشر الفرعي للثقة في أوضاع الاقتصاد الحالي إلى 1ر143 نقطة وهو أقل مستوى له منذ حوالي عام. كما تراجع مؤشر قياس توقعات المستهلكين للأشهر الستة المقبلة إلى أقل مستوياته منذ 5 شهور. في حين ارتفع مؤشر قياس توقعات التضخم.

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