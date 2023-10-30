النفط يهبط أكثر من 3% مع انحسار مخاوف من إمدادات الشرق الأوسط

المصدر: رويترز

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تراجعت أسعار النفط بأكثر من ثلاثة بالمئة اليوم الاثنين في ظل انحسار المخاوف من تأثير الحرب بين إسرائيل وحركة حماس الفلسطينية على الإمدادات من المنطقة وتزايد حذر المستثمرين قبيل اجتماع السياسة النقدية لمجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأمريكي) هذا الأسبوع.

وبلغ سعر العقود الآجلة لخام برنت عند التسوية 87.45 دولارا للبرميل بانخفاض 3.03 دولارات أي 3.35 بالمئة، وانخفض خام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 3.23 دولار أي 3.78 بالمئة ليبلغ 82.31 دولار عند التسوية.

وصعد الخامان ثلاثة بالمئة يوم الجمعة بعدما كثفت إسرائيل عملياتها البرية في غزة، الأمر الذي عزز مخاوف اتساع نطاق الصراع في منطقة تشكل ثلث إنتاج النفط العالمي. لكن محللين قالوا إن هذا القلق بدأ يتلاشى اليوم الاثنين.

وينتظر المستثمرون ما ستسفر عنه اجتماعات السياسة النقدية في المركزي الأمريكي يوم الأربعاء ونتائج أرباح شركة التكنولوجيا الكبيرة أبل أملا في العثور على مؤشرات على أي تباطؤ اقتصادي.

ومن المتوقع على نطاق واسع أن يبقي المركزي الأمريكي على سعر الفائدة دون تغيير، في حين من المقرر أن يراجع البنكان المركزيان في بريطانيا واليابان سياساتهما النقدية هذا الأسبوع أيضا.

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